2017, een uitzonderlijk jaar voor LOXAM

PARIJS--(BUSINESS WIRE)-- 20180320 --

In 50 jaar tijd is LOXAM een internationale groep geworden, gevestigd in 22 landen, nummer 1 in Europa en nummer 5 in de wereld. In een jaar waarin de Group verschillende overnames deed en haar activiteiten consolideerde, behaalde LOXAM in 2017 een geconsolideerde omzet van € 1.368 miljard, een stijging van 40% ten opzichte van 2016. Dit gaat vergezeld van de vooruitgang van EBITDA (inkomen vóór rente, belasting, afschrijvingen en amortisatie) die is gestegen van 33% tot 34% van de omzet. De omzet van de Group is als volgt verdeeld:

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20180320006390/nl/

61% van de omzet in Frankrijk, bestaande uit 46% voor LOXAM RENTAL, het generalistische verhuurmerk voor al het materieel, en 15% voor de zeven gespecialiseerde afdelingen: LOXAM ACCESS, LOXAM POWER, LOXAM MODULE, LOXAM TP, LOXAM EVENT, LOXAM LAHO TEC en LOXAMCITY.

39% van de omzet buiten Frankrijk, waaronder 32% op de Europese markt en 7% buiten Europa.

Tegen de achtergrond van een verbeterende bouwmarkt en markt voor openbare werken, had LOXAM meer dan 250.000 klanten, beschikte het over een materieelvloot van 300.000 items, exploiteerde het een netwerk van 750 filialen samengesteld uit de oprichting van nieuwe bedrijven of de overname van bestaande bedrijven, en had het 7.900 werknemers in dienst in 22 landen.

De Group breidde haar voetafdruk en bedrijfsactiviteiten uit in 2017. Door de overname van Nacanco kon het bedrijf voor de eerste keer in Italië worden gevestigd. Het netwerk groeide ook door de overnames van Swan Plant Hire (Ierland), Cramo (Denemarken) en Hune (Spanje, Portugal, Saoedi-Arabië, Colombia). Met Nationwide Platforms (VK), DK Rental (België), Lavendon (Frankrijk) en Rapid Access (Midden-Oosten) heeft LOXAM haar bereik aanzienlijk uitgebreid buiten de nationale grenzen. Tegenwoordig beschikt de Group over de op twee na grootste verhuurvloot voor elektrische apparatuur ter wereld.

Bovendien heeft LOXAM, door partnerschappen met grote doe-het-zelfzaken in Europa te ontwikkelen, haar aanwezigheid ter plaatse opgevoerd om nog dichter bij klanten te kunnen zijn en nog sneller te kunnen reageren op hun behoeften. In 2017 werden nieuwe filialen geopend, met name in Duitsland, België, Spanje en Frankrijk. In totaal bieden bijna 400 partnerverkooppunten nu LOXAM-materieel aan voor verhuur aan vakmensen en doorgewinterde doe-het-zelvers.

LOXAM verkozen tot klantenservice van het jaar 2018 in Frankrijk.

De kwaliteit van de klantenservice van de Group werd onderscheiden met de prijs 'Klantenservice van het jaar' van 2018 (Elu Service Client de l’Année) in de categorie 'Materieelverhuur.' (Onderzoek BVA Group, mei-juli 2017).

LOXAM LEGT VEILIGHEIDSGELOFTE AF EN INNOVEERT OVERAL

Bij LOXAM zijn gezondheid en veiligheid op het werk een zaak en de plicht van iedereen. Het beschermen van de fysieke integriteit van gebruikers en werknemers is altijd een prioriteit geweest, wat bevestigd en aangetoond wordt in de dagelijkse activiteiten van de Group. De ernstgraad van arbeidsongevallen binnen de Group is in drie jaar met 30% gedaald.

In de 50.000 uur training die dit jaar werd gegeven, werd de nadruk gelegd op persoonlijke veiligheid, waarbij meer dan 9.000 uur gewijd werd aan risicopreventie. Van het directieniveau tot filiaalmanagers en regiodirecteuren, alle bedrijfsdomeinen waren daarbij betrokken.

Daarnaast worden nu maandelijks instructieve beveiligingsbijeenkomsten van een kwartier georganiseerd in vestigingen met het oog op uitwisseling en verbetering, en worden er workshops aangepast en omgezet met als doel het continu verbeteren van de risicopreventie op de werkplek.

Deze sterke toewijding aan veiligheid wordt bevestigd door de onderscheiding en de vernieuwing van vele certificeringen, zoals ISO 14001, MASE in Frankrijk, VCA in Nederland en OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series: vrij vertaald de vereisten voor het beheersen van de gezondheid en veiligheid op de werkplek).

In 2018 symboliseert het nieuwe logo 'Safety, always and everywhere' (Veiligheid, altijd en overal) de ambitie van de Group om al haar acties en verbintenissen ten aanzien van de dagelijkse veiligheid te bevorderen. Dit label zal worden gebruikt in alle landen waar LOXAM is gevestigd.

Als belangrijke speler in de sector wil LOXAM de hoogste veiligheidsnormen bieden aan haar klanten. Daartoe werkt de Group samen met de grootste machinefabrikanten om ertoe bij te dragen dat er apparatuur wordt ontwikkeld in termen van gemak, veiligheid en comfort voor de operator. Deze focus komt ook tot uiting in ons apparatuurassortiment (extra geluiddichte gensets, trillingsvrije pneumatische boren) en innovatieve accessoires (achteruitkijkcamera's, overbelastingsonderbrekers, verlichte treden, enz.). Het doel van de Group is om een antwoord te bieden voor elk type werklocatie.

Tot slot maakt de LOXAM Group, met een elektrische apparatuurvloot die goed is voor 43% van de totale vloot in 2017 vergeleken met 25% in 2016, nu gebruik van de expertise van BlueSky, haar R&D-afdeling die zich toelegt op werken op hoogte. De teams daarvan, die gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk, ontwerpen, ontwikkelen en produceren systemen om de veiligheid te verbeteren.

NIEUWE GEREEDSCHAPPEN EN DIGITALE OPLOSSINGEN ONTWORPEN VOOR PROFESSIONALS

Daar elk bedrijf, ongeacht de grootte en de bedrijfsactiviteiten, een online service nodig heeft die 24/7 toegankelijk is, is de MyLOXAM-portal een nieuwe service waarmee gebruikers hun huurcontracten kunnen raadplegen en efficiënt kunnen beheren vanaf een pc, een smartphone of een tablet.

Of klanten nu een schatting willen, een apparaat boeken, het dichtstbijzijnde filiaal ten opzichte van de werklocatie zoeken of hun dashboard bekijken, ze kunnen al hun commerciële voorwaarden en gegevens online vinden in een beveiligde persoonlijke ruimte. Ze hebben ook toegang tot analyses en rapporten over eerdere huurcontracten.

Voor LOXAM-klanten vereenvoudigt en vereenvoudigt het papierloos factureringssysteem dat in 2017 geïntroduceerd werd bovendien de uitgifte en opslag van hun facturen, waardoor tijd en geld wordt bespaard op opslagkosten. Bijna 400.000 papierloze facturen werden door LOXAM in Frankrijk verstuurd, wat neerkomt op 20% van het totale volume. Vandaag is deze oplossing operationeel in Frankrijk en in de meeste Europese dochterondernemingen van de Group.

Via dit systeem wil LOXAM een steentje bijdragen aan de verspreiding van haar nieuwe digitale oplossingen en het delen van de beste internationale werkwijzen om de klanttevredenheid te vergroten.

LOXAM, EEN VERANTWOORDELIJKE WERKGEVER

Verhuur van bouwmachines is een zakelijke sector die een lokaal geleverde service biedt, veel banen oplevert die niet naar het buitenland gaan en open staat voor diversiteit in elk land. Elk jaar werft LOXAM 800 nieuwe mensen aan, waaronder meer dan 500 in Frankrijk.

De Group biedt een uitgebreid spectrum van banen in operationele functies (monteurs, technici, chauffeurs, verkoopvertegenwoordigers, enz.) en ondersteunende functies (administratie, marketing, boekhouding, enz.). Deze overvloed aan beroepen wordt versterkt door de grote verscheidenheid aan profielen, ervaringen en loopbaantrajecten van werknemers.

Een reeks initiatieven in de LOXAM Group ondersteunt een omgeving die bevorderlijk is voor de loopbaanontwikkeling van elke werknemer, zoals introductie- en trainingscursussen, opdrachten en taken met verantwoordelijkheden en loopbaangroeimogelijkheden. Deze voordelen betekenen dat mensen de mogelijkheid wordt geboden om over te stappen tussen filialen, afdelingen, regio's, enz. De sociale ladder is onderdeel van de fundamentele principes van LOXAM.

In de loop van hun carrière kunnen werknemers hun expertise perfectioneren om over te schakelen naar nieuwe functies. In 2017 profiteerde 10% van het personeel van een interne promotie.

De Group heeft ook alternerende opleiding omarmd en het aantal stagecontracten verdubbeld. Dankzij de afgestudeerden van de 'LOXAM-klas,' een programma dat wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met een technische universiteit in het westen van Frankrijk, en ook dankzij een opleiding binnen filialen, beheerst een nieuwe generatie jonge werknemers vandaag de dag bijvoorbeeld alle specifieke kenmerken van het beroep.

Tot slot kunnen alle toekomstige werknemers dankzij de HR-website Loxamtalent.com meer te weten komen over de Group en al haar functiegebieden en hun sollicitatie online plaatsen.

Om aan de verwachtingen van klanten te voldoen en de juiste apparatuur, expertise en diensten aan te bevelen, volgen werknemers sessies aangeboden door de LOXAM-school in Bagneux nabij Parijs, die in 2017 meer dan 50.000 uur training heeft geleverd.

Als bewijs van haar sterke aantrekkingskracht: de LOXAM Group is in de afgelopen drie jaar opgenomen in de top 3 van de Franse 'Beste werkgever'-ranglijsten in de categorie 'Groothandel,' in een onafhankelijk onderzoek dat in februari 2018 werd uitgevoerd door het blad Capital.

Over LOXAM

Nr. 1 in Europa en nr. 5 in de wereld, LOXAM is marktleider in de verhuur van materieel en gereedschappen voor de bouw en openbare werken, industrie, landschapsarchitectuur en diensten. Met een omzet van € 1.368 miljard in 2017, 750 filialen en 7.900 werknemers is de Group gevestigd in 22 landen: in Europa (België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk), het Midden-Oosten, Marokko, Brazilië en Colombia. LOXAM heeft de grootste machinevloot van Europa, met meer dan 300.000 materieelstukken, waardoor de Group kan inspelen op, ondersteuning bieden aan en voldoen aan de groeiende vraag van bedrijven die de inkoop, het beheer en het onderhoud van hun apparatuur willen uitbesteden.

Meer informatie op www.loxam.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180320006390/nl/