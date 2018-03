Fundinfo lanceert nieuwe nieuwsservice over fondsen in samenwerking met UBS

Om beleggers van actuele informatie en opinies te voorzien van de fondsmanagers waarbij ze beleggen, heeft fundinfo een nieuwe service gelanceerd in samenwerking met UBS Global Wealth Management. De nieuwsservice stelt fondsaanbieders in staat om fondsspecifiek nieuws op een geautomatiseerde en systematische manier te publiceren.

De nieuwe dienst, bekend als News Dissemination, biedt fondsbeheerders inzicht in de impact van recente markt- of politieke gebeurtenissen – informatie die doorgaans niet beschikbaar is in de meeste fondsdocumenten. Het is volledig geïntegreerd in de klantvriendelijke applicaties van UBS zoals UBS eBanking, UBS Quotes en Wealth Management Online (WMO). De service kan ook worden geïntegreerd door andere distributeurs.

