Monitor: uitvaartverzekeraars in Nederland

Yarden

Monuta

Dela

GUV

PC Hooft

Dle

Reaal

Interpolis

Univé

SNS Bank

Axent à lopende verzekeringen overgenomen door Ardanta

NIVO à lopende verzekeringen overgenomen door Ardanta

Algemeen Belang à lopende verzekeringen overgenomen door DELA

BudgetUitvaartPolis à lopende verzekeringen overgenomen door DELA

Northwest à lopende verzekeringen overgenomen door Yarden

Barendrecht, 20180321 --De huidige markt van uitvaartverzekering wordt gedomineerd door vijf grotere verzekeraars: Ardanta, Dela, Monuta, Yarden en Nuvema. Gezamenlijk zijn zij goed voor bijna 9 miljoen verzekerden.Sommige verzekeraars vormen een onderdeel van een groter concern. Zo is Ardanta onderdeel van ASR verzekeringen. Een ander bedrijf opereert als volmacht voor een grotere verzekeringsmaatschappij in het buitenland.70 procent van de Nederlanders boven de 35 jaar heeft een uitvaartverzekering . Voor jong volwassenen (onder de 35 jaar) ligt dit percentage op 46 procent.Sommige uitvaartverzekeraars zijn naast verzekeraar ook een uitvaartonderneming. Dat wil zeggen dat ze in het bezit zijn van crematoria en begraafplaatsen en de verzorging van de uitvaart voor de klant kunnen regelen:Andere verzekeraars zijn zelf geen uitvaartonderneming, maar kunnen de verzorging van de begrafenis of crematie uitbesteden aan een uitvaartverzorger waarmee zij afspraken hebben gemaakt.Sinds het provisieverbod in 2013 moeten potentiele klanten betalen voor advies over uitvaartverzekeringen. Dit heeft ervoor gezorgd dat er minder uitvaartverzekeringen worden afgesloten. Hierdoor zijn veel verzekeraars gestopt met het aanbieden van uitvaartpolissen. Sommige verzekeringsmaatschappijen hebben dus nog wel bestaande klanten met een polis, maar nemen geen nieuwe klanten meer aan. Voorbeelden van enkele voormalige uitvaartverzekeraars zijn:Andere voormalige verzekeringsmaatschappijen hebben hun lopende verzekeringspolissen ondergebracht bij een bestaande uitvaartverzekeraar:Bron: https://www.uitvaartverzekering.nl/onderwerpen/welke-uitvaartverzekeraars-zijn-er

Noot voor redacties