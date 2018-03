Fintech Ondernemer en oprichter van myPOS Christo Georgiev onthult p..

Fintech Ondernemer en oprichter van myPOS Christo Georgiev onthult plannen voor een keten van myPOS-winkels in heel Europa

oprichter van myPOS, Christo Georgiev kondigt plannen aan om myPOS flagship stores in heel Europa te openen in een poging om de service dichter bij zijn klanten te brengen. MyPOS is ontworpen voor kleine en middelgrote bedrijven en biedt betaalbare tools voor betalingstransacties. MyPOS heeft inmiddels het vertrouwen gewonnen van meer dan 40.000 ondernemingen in de EER en Zwitserland.

Tot nu toe omvatte het operationele kader van myPOS een netwerk van promotors in bijna elk Europees land en een online winkel, eigendom van en beheerd door myPOS. De volgende logische stap is de verkoop via fysieke winkels.

