Digi Communications N.V.: Algemene Aandeelhoudersvergadering op 2 me..

Digi Communications N.V.: Algemene Aandeelhoudersvergadering op 2 mei 2018 bijeengeroepen voor accordering van, onder andere, het jaarverslag en de jaarcijfers van 2017

Het bedrijf informeert de markt en investeerders dat zijn Raad van Bestuur vandaag, op 21 maart 2018, woensdag 2 mei 2018 aanmerkt als datum voor de Algemene Aandeelhoudersvergadering (AVA) van Digi Communications N.V. Die begint om 12.00 uur (CEST) in het Radisson Blu Hotel Airport Schiphol, gelegen aan de Boeing Avenue in Schiphol-Rijk in Nederland.

De belangrijkste onderwerpen voor de AVA zijn de volgende:

bespreken en goedkeuren van onderwerpen uit het Jaarverslag 2017 (inclusief het verslag, de jaarcijfers -geconsolideerd en per onderdeel – en het auditrapport);

benoemen van een accountant voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018;

instemmen met de uitkering van een brutodividend van 0,35 Roemeense leu per aandeel; ex dividend 21 mei 2018, referentiedag 22 mei 2018 en de dag van dividenduitkering 29 mei 2018;

benoemen van de Raad van Bestuur als competent orgaan voor het terugkopen van Class B-aandelen;

instemmen met de toekenning van opties en aandelen aan niet-uitvoerende bestuurders en het aanverwante amendement op het beleid inzake beloningen voor niet-uitvoerende bestuurders.

