Sofinnova Partners leidt investering in SafeHeal van 6 miljoen

SafeHeal, een medisch-technologisch bedrijf dat zich met zijn apparaat Colovac specialiseert in operaties aan het spijsverteringskanaal, heeft 6 miljoen euro opgehaald met een financieringsronde (A). De investering werd aangevoerd door Sofinnova Partners, zo maakt het bedrijf vandaag bekend.

SafeHeal uit Parijs ontwikkelt een innovatief hulpmiddel ter bescherming van de anastomose. Dit product, Colovac genaamd, om het aantal complicaties te verminderen bij patiënten die een colectomie hebben ondergaan en zorgt ervoor dat ze niet langer een stoma nodig hebben.

