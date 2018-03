Takeda: definitieve resultaten belangrijk Fase 2-onderzoek PACE naar ICLUSIG® (ponatinib) gepubliceerd in Blood

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502) maakt vandaag bekend dat de definitieve gegevens van het Fase 2-onderzoek PACE naar ICLUSIG (ponatinib) als medicijn tegen hardnekkige, chronische myeloïde leukemie (CML) of Philadelphia-chromosoompositieve, acute lymfatische leukemie (Ph+ ALL) zijn gepubliceerd in Blood. Het manuscript is online beschikbaar en staat in de aankomende printuitgave van Blood. De definitieve resultaten onderschrijven dat ICLUSIG een effectieve behandelmethode is voor patiënten met chronische CML (CP-CML) bij wie voorgaande therapieën geen effect sorteerden. ICLUSIG, een tyrosine kinase-remmer (TKI) met krachtige activiteit tegen native en gemuteerde vormen van BCR-ABL1 (een abnormale tyrosine kinase die voorkomt bij CML en Ph+ ALL) is in 2016 volledig goedgekeurd door de Food and Drug Administration uit de VS. ICLUSIG heeft nu een indicatie voor de behandeling van volwassen patiënten met CML of Ph+ ALL voor wie geen nadere TKI is geïndiceerd, inclusief diegenen met T315I-positieve CML of T315I-positieve Ph+ ALL. ICLUSIG is niet geïndiceerd en wordt niet aanbevolen voor de behandeling van patiënten bij wie voor het eerst CP-CML is gediagnosticeerd.

