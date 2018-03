Verklaring van Elliott Advisors (UK) Limited aangaande Telecom Italia

Gelet op het momentum achter de campagne van Elliott ter verbetering van de prestaties en het bestuur van Telecom Italia, komt het voor Elliott niet als een verrassing dat zeven bestuursleden die zijn gelieerd aan Vivendi gisteren zijn afgetreden. Niet in staat enige steekhoudende argumenten naar voren te brengen, hebben de bestuursleden eenvoudigweg hun post verlaten om tijd te winnen. Elliott beschouwt deze actie als cynisch en gericht op eigenbelang, aangezien hierdoor de mogelijkheid voor de aandeelhouders van Telecom Italia om hun stem te laten gelden tijdens de aankomende algemene jaarvergadering wordt vertraagd. Dit is opnieuw een voorbeeld van de wijze waarop de rechten van de minderheidsaandeelhouders van Telecom Italia met voeten worden getreden en de aanbevolen werkwijzen voor zakelijk bestuur voortdurend worden veronachtzaamd. Ten slotte zou Vivendi er goed aan doen acht te slaan op het feit dat Elliott al 40 jaar lang een reputatie heeft van consistente rendementsverhoging en zich al heel lang sterk maakt om slecht bestuur aan te kaak te stellen en positieve verandering teweeg te brengen. Elliott is al sinds 1999 als investeerder bij Telecom Italia betrokken, lang voordat Vivendi aandeelhouder werd van het Bedrijf.

Over Elliott

Elliott Management Corporation beheert twee multi-strategy fondsen die samen meer dan $34 miljard aan activa in beheer hebben. Het voornaamste fonds, Elliott Associates, L.P., werd opgericht in 1977, waarmee het een van de oudste fondsen in zijn soort is onder onafgebroken beheer. Tot de beleggers in de fondsen van Elliott behoren pensioenfondsen, staatsfondsen, uitkeringsfondsen, stichtingen, dakfondsen, vermogende personen en families, en werknemers van het bedrijf. Elliott Advisors (UK) Limited is een gelieerde onderneming van Elliott Management Corporation.

Onze benadering tot TIM is consistent met onze benadering tot veel van onze lopende en voorgaande beleggingen. We hebben een aanzienlijke hoeveelheid tijd en middelen geïnvesteerd om inzicht te verkrijgen in TIM, onder andere door het inhuren van een groot aantal adviseurs en consulenten met wie we nauw hebben samengewerkt. We hechten een sterk geloof aan de conclusies van het rendementsonderzoek die we uit deze inspanningen hebben opgedaan.

Meer informatie is te vinden op onze speciale website www.transformingTIM.com.

