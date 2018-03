Workiva aan kop bij internationale opmars van Inline XBRL

AMES, Iowa & LONDEN--(BUSINESS WIRE)-- 20180323 --

Workiva (NYSE:WK), een toonaangevende systeemleverancier voor verhoogde productiviteit, heeft vandaag bekendgemaakt dat meer dan 84 procent van alle Inline XBRL-gegevens over het vierde kwartaal van 2017 bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) zijn ingediend met behulp van Wdesk. Bovendien werd Wdesk ook gebruikt bij het indienen van meer dan 69 alle Inline XBRL-rapporten.

Inline XBRL (eXtensible Business Reporting Language), ook bekend als iXBRL, schept uniforme, gestandaardiseerde rapporten die machinematig te lezen zijn. Ze zijn ingebed in HTML-rapporten die mensen lezen. Inline XBRL combineert de voordelen van beide formats in één browservriendelijk document.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180323005266/nl/