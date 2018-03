Liquidnet rolt Virtual High Touch uit voor beste transactieanalyse

Best Ex Replay™ biedt traders internationale en neutrale technologie die marktomstandigheden ten tijde van transactie achterhaalt

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)-- 20180323 --

Liquidnet, een internationaal handelsnetwerk voor institutionele beleggers, heeft vandaag de nieuwste uitbreiding voor Liquidnet Virtual High Touch gepresenteerd. Deze technologie wordt ondersteund door data en analysemiddelen van OTAS Technologies.

Best Ex Replay™ stelt traders in staat precies te achterhalen in welke marktomstandigheden een transactie is voltrokken en orders te onderzoeken die in uitzonderlijke omstandigheden tot stand zijn gekomen, maar helpt beleggingsfondsen ook te wettelijke normen na te komen. Bovendien helpt Best Ex Replay™ traders portefeuillebeheerders van gedetailleerde informatie over handelstransacties te voorzien.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180323005288/nl/