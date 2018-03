Covestro uit Duitsland, een wereldwijd toonaangevende producent van polymeren voor high-tech, heeft L&T Technology Services Limited (NSE: LTTS) geselecteerd als een belangrijke technologisch partner voor technologieprogramma’s. Die dragen bij aan de digitalisering van Covestro’s vestigingen over de hele wereld. L&T Technology Services, een toonaangevend ER&D-bedrijf, verzekert zich daarmee van een contract ter waarde van miljoenen dollars voor de technologische transformatie van Covestro.

(L to R) Amit Chadha, President Sales & Business Development and Member of the Board, LTTS, Ferry Feldbrugge, Head of Global Projects & Engineering and Global Technical Contracting, Covestro and Stephan Krebber, Program Director, OSI2020 Program, Covestro signing the Master Service Agreement for Digital Transformation and Global Standardization Programs (Photo: Business Wire)