CryptoSecurities Exchange werkt aan blockchain-gedreven effectenbeurs

CryptoSecurities Exchange streeft naar het opzetten van ’s werelds eerste bij de SEC geregistreerde nationale effectenbeurs op basis van blockchaintechnologie

Een zelfregulerende, volledig transparante, programmatisch gereguleerde, op blockchaintechnologie gebaseerde nationale effectenbeurs, geregistreerd bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Dat is de visie van het team van CryptoSecurities® Exchange LLC.

In slechts enkele maanden tijd hebben ze zich ingeschreven bij de SEC als een Regulation D Exempt Offering, ingeschreven bij de FinCEN als een Registered Money Services Business, zich verzekerd van de diensten van een lobbybureau in Washington DC om samenwerking met de Amerikaanse overheid te bewerkstelligen, en een internationaal belastingadviesbureau ingehuurd om toe te zien op naleving van de IRS-voorschriften. En op dit moment zijn ze bezig om een SuperPAC tot stand te brengen om hun idee op de agenda van het Amerikaanse congres te krijgen.

Wat is het verschil tussen de huidige effectenbeurzen en een beurs die is gebaseerd op blockchaintechnologie? Toegang, kosten, snelheid en transparantie.

Op dit moment heeft de markt van bedrijven met openbaar over-the-counter (OTC) verhandelde effecten met een omvang van $1,7 biljoen bewust gekozen niet te worden verhandeld op een van de grote traditionele effectenbeurzen. Waarom? Vanwege de enorme kosten. Makelaars, clearingkantoren, bewaarnemers en de beurs zelf verlangen allemaal een aandeel van elke transactie. Zelfs idealistische makelaars als Robinhood stellen beleggers niet in de gelegenheid de clearingkantoorkosten, beurskosten, en de archaïsche wachttijd van 3-5 dagen voor afrekening te ontlopen. En om het allemaal nog lastiger te maken, hebben de tegenslagen op Wall Street geleid tot overdreven voorschriften voor effectenhandel die als onbedoeld neveneffect hebben dat ondernemers en beginnende bedrijven geen toegang meer kunnen verkrijgen tot openbaar kapitaal. Ondernemers hebben zich moeten wenden tot de voorverkoop van concept-producten op websites als Kickstarter en GoFundMe om kapitaal te werven. Websites als StartEngine zijn er niet in geslaagd hun volledige potentieel te realiseren omdat ze uitsluitend geaccrediteerde beleggers mogen toelaten. Dat zijn personen met een jaarinkomen van meer dan $200.000 of een vermogen van meer dan $1 miljoen, hun woning niet inbegrepen. Hierdoor wordt vrijwel het gehele algemene publiek uitgesloten en worden de mogelijkheden van het platform voor crowdfunding gedwarsboomd.

CryptoSecurities Exchange (CSX) is hiervoor de oplossing. CSX wordt een nationale effectenbeurs, geregistreerd bij de SEC. CSX opereert onder de nieuwe wetgeving voor crypto-effecten van de staat Delaware die het mogelijk maakt aandelen te digitaliseren en elektronisch over te dragen via een gedistribueerd aandeelhoudersregister in een op blockchaintechnologie gebaseerd privénetwerk. Het is de bedoeling dat de aandeelhoudersregisters van elk OTC-bedrijf in de Verenigde Staten kosteloos worden gedigitaliseerd.

Bovendien gaat CSX samenwerken met voormalige SEC-regulators en forensische auditors om een netwerk op te bouwen waarbij alle bestaande aandelenwetten en -voorschriften zijn geïntegreerd in het coderaamwerk. Door de bestaande wetten in het netwerk te programmeren, wordt de naleving van de wetgeving geautomatiseerd.

Wat betekent dit? Ondernemers en beginnende bedrijven hoeven niet meer een effectenadvocaat te raadplegen. Makelaars behoren tot het verleden. Clearingkantoren zijn niet meer nodig. Bewaarnemers zijn niet meer nodig. Het online handelsplatform van CSX vormt een directe verbinding tussen beleggers en ondernemers en kleine en middelgrote bedrijven in de Verenigde Staten. Een zelfregulerende, volledige transparante, programmatisch gereguleerde, op blockchaintechnologie gebaseerde nationale effectenbeurs voor iedereen – niet alleen voor Wall Street.

Bezoek onze website op www.CryptoSecurities.Exchange voor meer informatie.

CryptoSecurities Exchange wordt ’s wereld eerste volledig transparante, programmatisch gereguleerde, op blockchaintechnologie gebaseerde nationale effectenbeurs, geregistreerd bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission.

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met Dr. Castro (J.Castro@CryptoSecurities.Exchange), bereikbaar tijdens normale kantooruren.

