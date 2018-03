Valence adviseert directie van US Silica over verwerving EP Minerals

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)-- 20180326 --

The Valence Group heeft de raad van bestuur van US Silica een billijkheidsoordeel verschaft met betrekking tot zijn aangekondigde overname van EP Minerals voor 750 miljoen dollar. De transactie is naar verwachting in het tweede kwartaal van 2018 afgerond.

Over US Silica

U.S. Silica Holdings, Inc., een bedrijf uit de Russell 2000, is een toonaangevende producent van silica voor de olie- en gasindustrie en uiteenlopende industriële toepassingen. In zijn 118-jarige bestaan heeft U.S. Silica kerncapaciteiten ontwikkeld in de mijnbouw, verwerking, logistiek en materiaalwetenschappen. Dit heeft het bedrijf in staat gesteld meer dan 200 verschillende producten te maken en te leveren.

