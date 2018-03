IDEMIA presenteert jaarcijfers 2017 op 27 maart 2018

IDEMIA, wereldleider in Augmented Identity, presenteert zijn jaarcijfers van 2017 op dinsdag 27 maart 2018 aan beleggers.

Didier Lamouche (CEO) en Frédéric Beylier (COO) presenteren om 13.00 uur CET (12.00 uur Britse tijd/ 7.00 AM New Yorkse tijd) de financiële resultaten en beantwoorden dezelfde dag vragen.

