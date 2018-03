UNCTAD en Alibaba Business School starten eFounders Initiative voor ..

De Conferentie van de Verenigde Naties voor handel en ontwikkeling (Unctad) en Alibaba Business School zijn vandaag begonnen met de eerste collegereeks voor 37 Aziatische ondernemers die meedoen aan het eFounders Initiative. De opleiding werd ingeluid met openingsceremonie op campus van Alibaba in de Chinese stad Hangzhou.

The first class of 37 entrepreneurs from Asia receiving first-hand exposure to e-commerce innovations as part of the eFounders Initiative organized by Alibaba Group and UNCTAD, which aims to enable them to be the future digital ecosystem builders in their home countries. (Photo: Business Wire)