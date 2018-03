Mistui Chemicals start productie MILASTOMER™ in Noord-Amerika

Mitsui Chemicals, Inc. (TOKYO:4183) gaat een nieuwe productiefaciliteit openen waar MILASTOMER™ thermoplast-alkeen-elastomeer geproduceerd kan worden. De faciliteit komt op het terrein van de de Mistui Chemicals-dochter Advanced Composites, Inc. (President: Keiji Shite) in de Amerikaanse staat Ohio.

De hoofdbestanddelen van MILASTOMER™ thermoplast-alkeen-elastomeer zijn alkeenrubber en alkeenhars. Het product blinkt uit in een lage dichtheid, een laag gewicht en uitstekende kneedbaarheid. Mitsui Chemicals vermarkt de zachte hars wereldwijd als vervanger voor vinylchloride en gevulkaniseerd rubber. Er zijn tal van MILASTOMER™-toepassingen te bedenken. Denk aan autoonderdelen, woningisolatie, tandenborstels, handgrepen van golfclubs en ga zo maar door.

