AerLine Holdings zet XTRA Airways in de etalage

CORAL GABLES, Fla.--(BUSINESS WIRE)-- 20180327 --

AerLines heeft XTRA Airways in de etalage gezet. XTRA Airways is nu nog voor 100 procent eigendom van AerLines.

XTRA Airways heeft een vloot van Boeing 737-toestellen en vervoert daar sportteams, rockbands en steunvluchten van de Caraïben (inclusief Puerto Rico) naar Saipan, de Marianen en China. Verder zijn er contracten met Europese touroperators en verzorgt XTRA AIrways de deportatievluchten voor het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid. XTRA Airways leverde tevens twee toestellen aan de presidentscampagne van Hillary Clinton in 2016.

XTRA Airways heeft een onberispelijk veiligheidsverleden en het is een van de weinige chartermaatschappijen onder Amerikaanse vlag die toestemming hebben om binnen Europa te vliegen en toestemming hebben om vluchten uit te voeren tussen de Verenigde Staten en China.

