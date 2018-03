Assure BrandPanels gelanceerd waarmee fraude in farmaceutisch markto..

Assure BrandPanels gelanceerd waarmee fraude in farmaceutisch marktonderzoek kan worden geëlimineerd

PSL Group introduceert vandaag Assure BrandPanels waarmee fraude in farmaceutisch marktonderzoek kan worden opgespoord en aangepakt. Het Duitse medium Der Spiegel schreef hier onlangs over. Tijdens een diepteonderzoek naar 600 marktstudies, waaronder studies door artsen, bracht Der Spiegel een systematische manipulatie door vooraanstaande marktleiders voor het voetlicht. Assure BrandPanels is een nieuw product dat gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie en machine learning om snel foutieve en gemanipuleerde data uit onderzoeksresultaten te filteren.

