Sigma-CTO Catherine Michel treedt toe tot adviesraad UK5G

Sigma Systems, wereldleider op het gebied van catalogusgedreven software, heeft bekendgemaakt dat Catherine Michel, Chief Technology Officer bij Sigma Systems, is toegetreden tot de adviesraad van UK5G, een nieuwe innovatiehub voor de uitrol van 5G. UK5G is maandag aangekondigd in de BT Tower in Londen.

Het UK5G innovatienetwerk is opgezet om ervoor te zorgen dat het Verenigd Koninkrijk voorop loopt bij de wereldwijde uitrol van 5G. Door gebruik te maken van de sterke nationale en internationale kennisnetwerken kan UK5G experts op verschillende terreinen bij elkaar brengen. Denk hierbij een telecomproviders, netwerkbeheerders, investeerders en wetgevers.

