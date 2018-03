Clinipace Worldwide benoemt Ian Fraser tot senior vicepresident Oper..

Clinipace Worldwide benoemt Ian Fraser tot senior vicepresident Operations voor Europa en het Midden-Oosten

MORRISVILLE, N.C.--(BUSINESS WIRE)-- 20180327 --

Clinipace Worldwide, een wereldwijde fullservice klinisch onderzoeksorganisatie (CRO), heeft de benoeming aangekondigd van Ian Fraser als senior vicepresident Operations voor de Europese Unie en het Midden-Oosten (EUME). In zijn nieuwe rol zal Fraser klinische operaties leiden en werken aan uitbreiding van de bestaande portfolio van diensten die Clinipace in de regio aanbiedt.

“Mijn belangrijkste focus is om de Europese activiteiten van Clinipace naar een hoger niveau te tillen in afwachting van de groeiende behoeften van onze klanten”, zegt Fraser. “We zullen onze activiteiten versterken in landen waar we al goed ingeburgerd zijn en we kijken naar nieuwe regio’s en mogelijkheden om klanten te ondersteunen, niet alleen in de studies en studieontwerpen waarin we momenteel actief zijn, maar we willen ook anticiperen op nieuwe ontwikkelingen in de sector.”

