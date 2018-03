FedEx biedt ruimere mogelijkheden voor e-commerce met de acquisitie van P2P

FedEx Corp. (NYSE: FDX) heeft vandaag aangekondigd dat het P2P Mailing Limited, een toonaangevende leverancier van wereldwijde e-commerce transportoplossingen, voor 92 miljoen GBP heeft overgenomen. P2P’s mogelijkheden vormen een aanvulling op en uitbreiding van de FedEx-portfolio met oplossingen die een belangrijke bijdrage leveren aan de snelgroeiende wereldwijde e-commerce.

P2P biedt klanten unieke afleveringsopties voor last-mile delivery, waarbij gebruik wordt gemaakt van de relaties met particuliere, post-, retail- en clearance-providers in meer dan 200 landen. De toonaangevende technologie en processen bieden plug-and-play-opties met carrier-netwerken en klantsystemen.

