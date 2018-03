Capgemini kiest beqom om zijn wereldwijde compensatie processen te b..

Capgemini kiest beqom om zijn wereldwijde compensatie processen te beheren

FRIBORG, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)-- 20180328 --

beqom, de leverancier van oplossingen voor total compensation management in de cloud, heeft vandaag aangekondigd dat het is geselecteerd voor het beheer van HR-compensatie processen voor Capgemini, een wereldleider op het gebied van consulting, technologische diensten en digitale technologie. beqom's Total Compensation Solution wordt ingezet voor simulatie- en budget modellering, compensation reviews, en de administratie en beheer van variabele belonings processen voor 200.000 Capgemini-werknemers wereldwijd.

Capgemini wilde een duurzame en veilige cloudgebaseerde oplossing om alle behoeften op het gebied van compensatie te beheren. Het project startte in augustus 2017 met een succesvolle eerste uitrol in India voor variabele belonings processen van 42.000 werknemers.

