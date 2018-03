e-shelter's groeitraject in Europa gaat verder met de bekendmaking v..

e-shelter's groeitraject in Europa gaat verder met de bekendmaking van zijn eerste datacenter in Amsterdam

e-shelter, een vooraanstaande aanbieder van datacenters in Europa en een bedrijf van de NTT Communications Group, gaat door met zijn snelle groeitraject, met de aankondiging vandaag van zijn eerste datacentrum in Nederland. Het nieuwe datacenter ‘Amsterdam 1 Data Center’ wordt in vier fases van 4,000 m2 IT-oppervlak gebouwd en zal het succesvolle businessmodel van e-shelter volgen, en colocatieservices aanbieden voor de groothandel en de detailhandel, samen met hybride IT-oplossingen voor bedrijven.

e-shelter heeft het terrein van 40,000 vierkante meter in Schiphol-Rijk aangekocht en heeft een bouwvergunning voor 16.000 vierkante meter IT-oppervlak verspreid over twee gebouwen en constructie van de faciliteit is reeds begonnen. Fase 1, met een initiële 6 MW IT-vermogen, wordt begin 2019 opgeleverd en zal dan klaar zijn voor de eerste klanten.

Na oplevering zal het datacenter in staat zijn op 39,6 MW IT-vermogen te leveren, en zal e-shelter’s klanten en partners een breed scala van flexibele en schaalbare datacenterservices bieden, evenals carrier-neutraliteit met verschillende opties voor exploitanten en cloud connectiviteit en het zal ook voldoen aan de globale standaarden voor datacenters van NTT Communication’s Nexcenter™.

“Ons bedrijf blijft groeien, gedreven door de vraag van onze belangrijkste klantensegmenten Enterprise en Hyperscale. Ons nieuwe marktuitbreidingsplan is vooral gebaseerd op bestaande vraag om de datacenter services van e-shelter te leveren buiten onze bestaande DACH-markten,” zei Rupprecht Rittweger, CEO en oprichter van e-shelter.

“Nederland wordt beschouwd als een van de meest verbonden landen ter wereld en heeft een van de meest geavanceerde markten voor datacenteroperaties in Europa, waardoor het de perfecte plek is voor e-shelter en de volgende datacenterlocatie van NTT Communications,” zei Rittweger. “Amsterdam in het bijzonder heeft zichzelf als datacenterstad van Nederland op de kaart gezet en we zien ernaar uit om onze premium datacenter-colocatieproduct op deze markt aan te bieden.”

Nederland is een belangrijke markt voor NTT Communications en e-shelter zal zich aansluiten bij andere bedrijven van de NTT Group zoals NTT Europe, Dimension Data en NTT Security, die hier vestigingen hebben.

e-shelter is momenteel actief in tien Europese locaties, waaronder Frankfurt, Wenen en Zürich, met verdere vestigingen gepland in Europa die proactief worden ontwikkeld om te voldoen aan de vraag van de klant. Met deze uitbreiding in Nederland, onderstreept e-shelter zijn positie als leidende aanbieder van colocatieservices en cloud-marktplaats in Europa. Het datacenter in Amsterdam is de meest recente Europese toevoeging aan NTT Communications.

Over e-shelter

e-shelter is een van de toonaangevende datacenterexploitanten in Europa die zeer veilige omgevingen voor huisvesting en connectiviteit van IT- en netwerksystemen biedt. e-shelter is aanwezig in alle belangrijke stedelijke markten in de DACH-regio en maakt gebruik van 300 MW aan stroomcapaciteit om schaalbare oplossingen voor datacenters te leveren. e-shelter is als dochteronderneming van NTT Communications deel van een globaal netwerk van meer dan 140 datacenters en meer dan 400,000 m² datacenter oppervlakte. Klanten van e-shelter zijn onder meer financiële dienstverleners, aanbieders van telecom, IT-dienstverleners, outsourceproviders en aanbieders van clouddiensten.

Naast e-shelter maken ook de bedrijven Arcadin, Dimension Data, itelligence, NTT Communications, NTT DATA en NTT Security deel uit van de NTT Group in Duitsland. In deze regio telt de NTT Group zo’n 5.300 werknemers en een omzet van meer dan 1,2 miljard euro. Meer informatie over de wereldwijde NTT Group vindt u op www.ntt-global.com.

www.e-shelter.com

Over NTT Communications Corporation

NTT Communications levert adviesdiensten, architectuur, beveiliging en clouddiensten om de informatie- en communicatietechnologie (ICT) van bedrijven te optimaliseren. Dit aanbod wordt mogelijk gemaakt door de wereldwijde infrastructuur van het bedrijf, waaronder het toonaangevende wereldwijde tier-1 IP-netwerk, het Arcstar Universal One™ VPN-netwerk, dat wereldwijd meer dan 190 landen/regio’s bereikt, en meer dan 140 beveiligde datacenters. Oplossingen van NTT Communications gebruiken de wereldwijde hulpbronnen van de bedrijven van de NTT Group, waaronder Dimension Data, NTT DOCOMO en NTT DATA.

