Westinghouse Plan van reorganisatie goedgekeurd

CRANBERRY TOWNSHIP, Pa.--(BUSINESS WIRE)-- 20180328 --

Westinghouse Electric Company heeft vandaag de goedkeuring verkregen van het Amerikaanse faillissementsgerecht voor het zuidelijke district van New York (de rechtbank) voor het reorganisatieplan van de onderneming (het Plan).

De goedkeuring door de rechtbank van het Plan is een belangrijke mijlpaal in de strategische herstructurering van de onderneming, die de eerder aangekondigde verkoop aan Brookfield Business Partners L.P. (NYSE:BBU) (TSX:BBU.UN) omvat.

De verkoop zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2018, onder voorbehoud van de opschortende voorwaarden, waaronder wettelijke goedkeuringen.

