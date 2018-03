Benelux Life Run-Off SCS rondt overname ABN AMRO Life Capital af

Acathia Capital: Benelux Life Run-Off SCS rondt overname van ABN AMRO Life Capital België af

Benelux Life Run-Off SCS heeft vandaag de afronding aangekondigd van de overname van ABN AMRO Life Capital Belgium NV (“AALCB”), de Belgische levensverzekeringsdochter van ABN AMRO, na ontvangst van de relevante goedkeuringen.

Benelux Life Run-Off SCS werd opgericht door Acathia Capital als het eerste run-off platform voor levensverzekeringsmaatschappijen en levensverzekeringsportefeuilles in België, waarbij AALCB de eerste acquisitie was.

Monument Re heeft als enige investeerder het volledige eigendomsrecht van de Benelux Life Run-Off SCS en AALCB om het potentieel van het bedrijf op de Belgische markt verder te ontsluiten. AALCB wordt hernoemd naar Monument Assurance Belgium N.V.

