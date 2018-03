Verklaring van Elliott Advisors (UK) Limited aangaande Telecom Italia

Elliott Advisors (UK) Limited (Elliott) die fondsen adviseert die gezamenlijk een belang hebben in de gewone en spaaraandelen van Telecom Italia (TIM), verwelkomt vandaag het unanieme besluit van het College van Commissarissen om het verzoek van Elliot om de agenda van de aanstaande jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2018 aan te vullen.

De gevraagde voorwaarden zijn de herroeping van het op 22 maart voorgestelde aftreden van de vijf bestuurders en de benoeming van zes bestuurders in de personen van Fulvio Conti, Massimo Ferrari, Paola Giannotti De Ponti, Luigi Gubitosi, Dante Roscini and Rocco Sabelli die de onlangs afgetreden directieleden zullen vervangen.

Het besluit van de Raad van Commissarissen volgt Vivendi’s cynische en uit eigen belang genomen poging om de aandeelhoudersdemocratie te onderdrukken.

