UNC Health Care System Selecteert ARxIUM voor uitbreiding Shared Ser..

UNC Health Care System Selecteert ARxIUM voor uitbreiding Shared Services Center

WINNIPEG, Manitoba--(BUSINESS WIRE)-- 20180329 --

ARxIUM, een toonaangevende ontwikkelaar van apotheekautomatisering, workflow- en consultingoplossingen, kondigde vandaag aan dat het bedrijf door de UNC Health Care is uitgekozen als leverancier naar keuze voor verdere centralisatie en uitbreiding van de apotheekactiviteiten van haar Shared Services Center. De uitgebreide samenwerking omvat de installatie van ARxIUM’s software voor inventarisbeheer van geneesmiddelen, RxWorks Pro en opslag van high-density-voorraden, FastFind-carrousels, om apotheken beter te ondersteunen in netwerken voor de gezondheidszorg.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180329005442/nl/