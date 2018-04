Ormeus Coin is andere virtuele valuta te slim af met transparant bewijs van kluis met mijnreserves

Ormeus Coin heeft vandaag de bèta-lancering aangekondigd van een onveranderlijk systeem voor slimme contracten voor het verifiëren van regelmatige stortingen van haar industriële cryptocurrency-mijnactiviteiten.

De hoog gewaardeerde virtuele valuta wordt beveiligd door een reservekluis die is gekoppeld aan de Noord-Amerikaanse crypto-mijnactiviteiten van USD $ 250 miljoen.

Om ultieme transparantie te bieden, kunnen Ormeus-gebruikers de stortingen van mijnopbrengsten en operationele gegevens in realtime bekijken via algoritmen in het onderliggende systeem voor slimme contracten.

Het bedrijf heeft momenteel grote Noord-Amerikaanse datacenters in het Midwesten en in de staat New York die bijna USD 7 miljoen per maand verdienen.

Onlangs werd ook bekendgemaakt dat het bedrijf de activiteiten heeft gediversifieerd door te investeren in mobiele miners die in staat zijn ongeveer 50 Bitcoins per maand te produceren, of USD $ 450.000 per maand tegen lopende prijzen.

In een commentaar op de upgrades met de Ormeus Reserve Vault bevestigde een woordvoerder: “De Reserve Vault is nu live in privé-bèta en de gegevens zullen beschikbaar zijn voor alle gebruikers om te zien als een tabblad in de Ormeus Coin-portemonnee die in april wordt gelanceerd.”

De woordvoerder voegde hieraan toe: “Wij garanderen dat 40% van de winsten uit de mijnactiviteiten dagelijks wordt gestort en bewaard in de aangewezen portemonnee met meerdere handtekeningen. Dit zal zichtbaar zijn voor het publiek via slimme contractprogrammering van de mijninstallaties naar de valutareserve.”

Ormeus Coin is gebouwd als een ERC-20 compatibele token op de Ethereum Blockchain en de slimme contracten zijn geprogrammeerd om zichzelf uit te voeren wanneer aan de voorwaarden in hun broncode wordt voldaan. Eenmaal geprogrammeerd, kunnen de voorwaarden van het contract niet worden gewijzigd, waardoor het contract onveranderlijk wordt.

Ormeus Coin is andere virtuele valuta's te slim af door te beschikken over echte activa die de digitale munt veiligstellen en de menselijke betrokkenheid beperken.

De Reserve Vault wordt geüpgraded om te fungeren als een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO), waarbij Ormeus bepaalde regels hard zal coderen. Het bedrijf zal zich aan deze regels houden en ze kunnen niet worden gewijzigd zodra ze geïmplementeerd zijn in de Ethereum Blockchain, d.w.z. ze zetten een bepaald percentage van de kluisopbrengsten opzij.

“De meeste cryptocurrencies zijn niet ondersteund en zeer volatiel,” stelde de woordvoeder. “Ormeus Coin heeft echter een duurzame, stabiele en efficiënte Blockchain-gebaseerde cryptocurrency ontwikkeld die wordt ondersteund door identificeerbare en echte activa.”

Belangrijke aankondigingen met betrekking tot de nieuwe Ormeus Coin-portemonnee en Reserve Vault zullen naar verwachting worden gedaan op een Ormeus-evenement in Bangkok, Thailand vanaf 16 april.

