Series-B financieringsronde voor COMATCH

BERLIJN/MUNCHEN/ST. GALLEN, 20180405 --COMATCH, de marktplaats voor onafhankelijke topmanagementconsultants en branche experts, heeft met succes een Series-B-financieringsronde afgerond. Wederom leidde Acton Capital Partners de financieringsronde. In totaal zal acht miljoen euro worden geïnvesteerd in COMATCH GmbH door Acton, Atlantic Labs en btov; in de zomer van 2016 investeerden dezelfde partijen in totaal vier miljoen euro in COMATCH.Het kapitaal van deze ronde zal worden gebruikt om de positie van het bedrijf als marktleider in de DACH-landen uit te breiden en haar in staat te stellen een leidende rol op Europees niveau te spelen. COMATCH opereert al sinds begin 2016 in Nederland, waar in de afgelopen 2 jaar het netwerk van Nederlandse aangesloten consultants hard groeide naar 400 mensen. In Nederland werden ongeveer 50 projecten afgerond. In 2017 opende het COMATCH filiaal in Parijs; momenteel breidt het bedrijf uit naar Groot-Brittannië en in de toekomst zal COMATCH ook in Zuid- en Oost-Europa een internationaal key-accountteam stationeren. De aangetrokken middelen zullen ook worden geïnvesteerd in verdere technologische ontwikkeling: het bestaande matching-model zal nog sneller en preciezer worden - momenteel ontvangen onze klanten voorgestelde kandidaten binnen 48 uur. Bovendien zullen de services voor klanten en consultants worden verbeterd. Zo zal het bijvoorbeeld mogelijk worden om onderzoeksresultaten aan te kopen en ook om teams van consultants samen te stellen. In de toekomst gaat COMATCH ook ondersteuning bieden aan consultants van haar netwerk die graag terug willen keren naar een vaste functie.Christoph Hardt, die eind 2014 COMATCH samen met Jan Schächtele oprichtte, licht toe:"We zijn blij dat we deze vervolgstappen kunnen zetten met onze bestaande investeerders en dat onze uitstekende samenwerking zal worden voortgezet. Samen met de investeerders heeft het hele COMATCH-team de afgelopen jaren veel bereikt. In dit opzicht illustreert de aanzienlijke toename van de investeringen niet alleen een uitzonderlijke waardering uit voor ons werk, het is ook essentieel om de groei van COMATCH voort te zetten en het bedrijf overal in Europa stevig op de kaart te zetten als een partner voor klanten en consultants. "Sebastian Wossagk, Managing Partner bij Acton, voegt toe:"In de afgelopen drie jaar is COMATCH de leidende online marktplaats geworden voor onafhankelijke managementconsultants in Duitsland. De sterke omzetgroei van de onderneming wordt vooral aangedreven door een groot aantal terugkerende klanten, waarbij de hoge mate van tevredenheid niet alleen een duidelijke indicatie is van de uitzonderlijke kwaliteit van de COMATCH-dienstverlening, maar dit is ook de perfecte basis voor verdere internationale expansie. Ik ben blij dat Acton, Atlantic en btov in staat zijn om het succes van het COMATCH-team te blijven ondersteunen. "Het COMATCH-netwerk van onafhankelijke managementconsultants en branche experts van topkwaliteit, bestaat momenteel uit 4300 profielen uit meer dan 60 landen. De markt werkt samen met startups, multinationale ondernemingen, MKB’s en meer dan de helft van de klanten zijn bedrijven die genoteerd zijn aan de DAX30. Sinds de lancering van het platform in maart 2015, heeft COMATCH met succes op circa 1000 projecten van meer dan 300 internationale klanten mensen bemiddeld. In de afgelopen twee jaar heeft COMATCH een omzetgroei van 850% geregistreerd en is zij naast de DACH-landen ook actief in andere markten, waaronder Frankrijk, de Nordics, Benelux en het Verenigd Koninkrijk.

