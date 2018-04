Blockchain taal OLE, zodat mensen zelf een blockchain kunnen maken

Groningen, 20180405 --Om snel resultaat te boeken met blockchaintechnologie is wel het juiste gereedschap nodig. Dat is OLE. Zonder raak je achterop. Blockchain wordt snel een triljarden markt (2020) stelt Gartner.OLE lost tevens het tekort aan programmeurs op. Voor iedere blockchain programmeur zijn er 14 vacatures. Wat internet betekende voor de media is Blockchain voor al het sociaal, economische en technische denken. Al het denken komt onder 1 dak. Iedereen moet een kennisbijdrage leveren. Iedere generatie moet haar wereld nu eenmaal zelf opnieuw uitvinden. Veel kansen op werk, maar er snel bij zijn in deze wereld telt. OLE is Nederlands blockchain gereedschap.Vakdeskundigen kunnen met OLE zelf juridische, economische en sociale procedures op een blockchain schrijven. OLE is ook heel geschikt voor het onderwijs.OLE bestaat uit digitale grammatica en semantiek. Het werkt niet zoals Google translate. Google translate werkt niet voor programmeertalen, anders deden ze het wel. De invoertaal is gemakkelijk aan te passen omdat de instructie set beperkt is. Louter de feiten worden door de vakdeskundige beschreven.

Noot voor redacties