Deutsche Pfandbriefbank AG bereidt emissie lening voor extra tier 1-kapitaal voor

Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) is van plan een eeuwigdurende achtergestelde obligatielening uit te geven voor een totaal nominaal bedrag van maximaal 300 miljoen EUR. Het instrument zal voldoen aan de geldende eisen voor aanvullend tier 1-kapitaal van de EU-verordening Kapitaalvereisten en daarmee volledig in aanmerking komen als aanvullend tier 1-kapitaal. Als de tier 1-kernkapitaalratio van pbb onder een drempelniveau van 7,0% uitkomt, voorzien de voorwaarden van de obligatielening in een tijdelijke afwaardering van het nominale bedrag. De drempel van 7,0% is gebaseerd op een geconsolideerde basis overeenkomstig IFRS - of aanvullend overeenkomstig de Duitse GAAP op basis van een enkele entiteit, in het geval dat pbb niet langer is vrijgesteld van het bepalen van verplichte ratio's op basis van een enkele entiteit.

