Aegon publiceert agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2018

DEN HAAG--(BUSINESS WIRE)-- 20180406 --

Aegon N.V. heeft vandaag de agenda gepubliceerd voor zijn jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) op vrijdag 18 mei 2018.

De agenda bevat onder meer voorstellen voor de vaststelling van de jaarrekening 2017 en de goedkeuring van het slotdividend over 2017 van EUR 0,14 per gewoon aandeel, waarmee het totale dividend over 2017 EUR 0,27 per gewoon aandeel bedraagt.

Daarnaast is in de agenda het voorstel opgenomen tot herbenoeming van Corien M. Wortmann-Kool en Robert W. Dineen in de Raad van Commissarissen voor een nieuwe termijn van vier jaar vanaf 18 mei 2018. Verdere details over de voorgestelde herbenoemingen zijn te vinden in de AVA-agenda. Mevrouw Wortmann-Kool en de heer Dineen zijn in 2014 toegetreden tot de Raad van Commissarissen van Aegon.

Verder bevat de agenda een machtigingsverzoek in het kader van de verwachte vervanging van bestaande grandfathered obligaties door voorwaardelijk omwisselbare obligaties die voldoen aan Solvency II regelgeving. Deze nieuwe obligaties zullen alleen worden omgewisseld in gewone aandelen als één van de specifieke situaties zich voordoet zoals omschreven in de Solvency II regelgeving. Meer informatie over het verzoek tot machtiging van de Raad van Bestuur is te vinden in de AVA-agenda.

Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website.

