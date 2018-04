Applied DNA tekent definitieve overeenkomsten met Colorcon voor mole..

Applied DNA tekent definitieve overeenkomsten met Colorcon voor moleculaire merking in de farmaceutische en nutraceutische markt

STONY BROOK, N.Y.--(BUSINESS WIRE)-- 20180406 --

Applied DNA Sciences, Inc., (NASDAQ: APDN) ('Applied DNA' of het 'Bedrijf') heeft een licentie- en samenwerkingsovereenkomst en een bijbehorende leveringsovereenkomst (gezamenlijk bekend als de 'Overeenkomsten') ondertekend, met ingang van 31 maart 2018, met Colorcon, Inc. ('Colorcon') voor het gebruik van SigNature® moleculaire labels van Applied DNA in het productaanbod van Colorcon en toegang tot de bijbehorende authenticatietechnologieën van het Bedrijf. Deze Overeenkomsten volgen op het memorandum van overeenstemming (MOU) dat op 18 december 2017 is aangekondigd.

Volgens de voorwaarden van de Overeenkomsten verleent Applied DNA aan Colorcon het exclusieve wereldwijde recht om de moleculaire labels en bijbehorende authenticatietechnologieën van het Bedrijf te gebruiken in filmcoatings voor toepassingen voor orale vaste doseringsvormen ('SOD'), waarvoor Colorcon de grootste wereldwijde leverancier is, en niet-exclusieve rechten op het gebruik van de technologieën van het Bedrijf in inkten en kleurstoffen voor SOD-toepassingen. Ingevolge de Overeenkomsten zal Applied DNA label- en authenticatiematerialen leveren aan Colorcon in ruil voor langdurige royalty's op de verkoop van Colorcon-producten met moleculaire labels van het Bedrijf en op de verkoop van authenticatiediensten die daarmee verband houden. Verder is de eerste van twee mijlpaalbetalingen verschuldigd aan Applied DNA bij de ondertekening van de Overeenkomsten. Het Bedrijf zal de tweede mijlpaalbetaling ontvangen na de eerste goedkeuring door een regelgevende instantie voor toepassing in een farmaceutische of nutraceutische producttoepassing voor SOD's. De Overeenkomsten verlopen over het algemeen op 1 oktober 2032 of de laatste vervaldatum van een octrooi waarvoor krachtens de Overeenkomsten een vergunning is verleend.

“Met de ondertekening van deze definitieve overeenkomsten en de toonaangevende rol van Colorcon, tonen we ons voortdurende vermogen om ons DNA-platform voor moleculaire labels en bijbehorende diensten te gelde te maken om de omzetgroei te stimuleren. De naadloze oplossing die ons moleculaire label integreert met de filmcoatings van Colorcon, zorgt ervoor dat de huidige en toekomstige farmaceutische klanten van Colorcon ons steeds meer zullen accepteren,” verklaarde dr. James Hayward, President en CEO van Applied DNA. Dr. Hayward voegde daaraan toe: “Moleculaire labels zullen traceerbaarheid bieden voor audits en wetshandhaving en, misschien nog wel het belangrijkst, forensische bevestiging van de authenticiteit van het geneesmiddel voor de patiënt en iedereen in de toeleveringsketen, waaronder de apotheker en de distributeurs en fabrikanten van geneesmiddelen. We zijn verheugd om samen te werken met een wereldleider wiens verkoopkanaal onze gecombineerde toegang tot de markt enorm vergroot.”

“Onze teams zijn al actief betrokken bij discussies met potentiële klanten,” aldus Kelly Boyer, General Manager Film Coatings Business Unit voor Colorcon, Inc.

Mw. Boyer vervolgde: “Colorcon heeft een gevestigde reputatie op het gebied van innovatie en service. De SigNature moleculaire labels en authenticatietechnologieën van Applied DNA bieden toegevoegde waarde in een tijd waarin regelgevers eisen dat de industrie serialisatie implementeert om verpakkingen te kunnen traceren. De samenwerking gaat een belangrijke stap verder door traceerbaarheid mogelijk te maken op het niveau van één eenheid, orale vaste doseringsvormen, en het is een aanvulling op de bepalingen van de wet op de veiligheid van de toeleveringsketen voor geneesmiddelen ('Drug Supply Chain Security Act').”

Colorcon heeft teamleden met uitgebreide ervaring in de naleving van wereldwijde regelgeving, terwijl Applied DNA het voordeel heeft van een aantal van haar managementteamleden met ervaring in de farmaceutische industrie. Het Bedrijf is al opgeschaald om grote, wereldwijde commerciële ecosystemen te leveren. De moleculaire labels van Applied DNA zijn opgenomen in meer dan 90 miljoen kilo katoen, meer dan 6 miljoen kilo synthetische vezels en meer dan 800.000 microcircuits voor het ministerie van Defensie. De dataportals van het Bedrijf, die honderdduizenden datatransacties per dag ondersteunen, hebben meer dan 300.000 testrapporten voor monsters opgeslagen en wisselen nu gegevens uit met meerdere platforms van derden.

Over Colorcon®

Colorcon is een wereldleider in de ontwikkeling, levering en technische ondersteuning van geformuleerde filmcoatingsystemen, gemodificeerde afgiftetechnologieën en functionele excipiënten voor de farmaceutische industrie. De beste producten en technologieën van Colorcon worden aangevuld door de uitgebreide toepassingsgegevens en diensten met toegevoegde waarde van Colorcon om alle fasen van het ontwerp en de ontwikkeling van vaste orale toedieningsvormen te ondersteunen. De focus van Colorcon op marktvraagstukken en technologische ontwikkeling heeft Colorcon een internationale reputatie bezorgd als de farmaceutische leverancier bij uitstek. Die reputatie is gebaseerd op de superieure productkwaliteit, ongeëvenaarde technische ondersteuning, uitgebreide hulp bij de regelgeving en betrouwbare levering vanaf meerdere locaties.

Over Applied DNA Sciences

Applied DNA is een leverancier van moleculaire technologieën die toeleveringsketenbeveiliging, anti-namaak- en anti-diefstaltechnologie, genotypering van producten en DNA-massaproductie mogelijk maken voor diagnostiek, gepersonaliseerde geneeskunde en therapeutica.

Applied DNA maakt het leven echt en veilig door innovatieve, op moleculaire technologie gebaseerde oplossingen en diensten aan te bieden die producten, merken, volledige toeleveringsketens en intellectuele eigendom van bedrijven, overheden en consumenten kunnen helpen beschermen tegen diefstal, vervalsing, fraude en misbruik. Het eigen DNA-gebaseerde 'CertainT®'-platform kan worden gebruikt voor het identificeren, labelen, testen en volgen van producten, om te zorgen voor authenticiteit, herkomst, traceerbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit van producten.

SigNature® DNA beschrijft het kerntechnologie-ingrediënt dat de kern vormt van een familie van niet-kopieerbare beveiligings- en authenticatieoplossingen, gericht op een breed scala van industrieën, waaronder maar niet beperkt tot, geneesmiddelen en nutraceuticals, textiel en defensiematerialen, BackTrac® en DNAnet® voor diefstalbeveiliging en verliespreventie, en digitalDNA® met krachtige track & trace. Onze producten bieden een forensische ketting van bewijsmateriaal in grote commerciële ecosystemen.

Ga naar adnas.com voor meer informatie. Volg ons op Twitter en LinkedIn. Word lid van onze mailinglijst.

Toekomstgerichte verklaringen

De verklaringen gedaan door Applied DNA in dit persbericht kunnen 'toekomstgericht' van aard zijn in de zin van de Private Securities Litigation Act van 1995. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven de toekomstige plannen, projecties, strategieën en verwachtingen van Applied DNA en zijn gebaseerd op aannames en omvatten een aantal risico's en onzekerheden, waarvan vele buiten de controle van Applied DNA liggen. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de geprojecteerde resultaten als gevolg van ons gebrek aan aanzienlijke inkomsten, beperkte financiële middelen, beperkte marktacceptatie, geschiedenis van nettoverliezen, marktconcurrentie, het risico van het niet verkrijgen van wettelijke goedkeuring en verschillende andere factoren die van tijd tot tijd gedetailleerd worden beschreven in Applied DNA's SEC-rapporten en -deponeringen, inclusief ons jaarverslag op formulier 10-K, ingediend op 28 december 2017, en ons daaropvolgende kwartaalverslag op formulier 10-Q, ingediend op 8 februari 2018, beschikbaar op www.sec.gov. Applied DNA heeft geen verplichting om enige toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te werken om nieuwe informatie, gebeurtenissen of omstandigheden na de datum hiervan weer te geven als weerspiegeling van het optreden van onverwachte gebeurtenissen, tenzij anderszins vereist door de wet.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180406005286/nl/