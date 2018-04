Spirent presenteert nieuw wereldwijd partnerprogramma

Spirent Communications plc (LSE:SPT) een wereldleider in mobiel netwerk, service en apparaattesten, maakt vandaag de oprichting van een nieuw wereldwijd partnerprogramma bekend. Het Spirent Pace partnerprogramma is gestructureerd om geautoriseerde partners te voorzien van de laatste network- en testtechnologieën, stimulansen, trainingen en ondersteuning die ze nodig hebben om te profiteren van de de aanzienlijke groeikansen die er zijn voor de verkoop en ondersteuning van Spirent oplossingen.

Met nieuwe technologieën als Network Functions Virtualization (NFW), Software-Defined Networking (SDN) en 5G is het netwerklandschap drastisch aan het veranderen, waardoor bedrijven moeten zorgen dat ze deze technologieën veilig en probleemloos kunnen overnemen. Het Pace partnerprogramma stelt Spirent en zijn partners in staat om toonaangevende testoplossingen te bieden en om een nieuwe generatie servicegarantie en beveiligingsoplossingen te leveren naar meer markten en klanten dan ooit tevoren.

