Het Digital Innovation Hubs Project (MIDIH) verspreidt €960,000 naar de Europese industrie

Als onderdeel van het I4MS initiatief gaat MIDIH tot €60,000 per experiment investeren in zijn eerste open oproep

BARCELONA, Spain--(BUSINESS WIRE)-- 20180406 --

Gefinancierd door Horizon 2020 in het Factories of Futures-programma en het I4MS-initiatief, heeft het Digital Innovations Hubs-programma (MIDIH) zijn eerste open oproep gelanceerd sinds begin oktober vorig jaar. MIDIH wil nationale en lokale initiatieven ondersteunen en met elkaar verbinden voor de digitalisering van de verwerkende industrie om investeringen te stimuleren en samenwerkingen te starten door strategisch partnerschap en netwerken. Bovendien zal het programma innovatiepartnerschappen tussen aanbieders van oplossingen en de industrie aanmoedigen en Europa op de voorgrond plaatsen van de Industry 4.0-markt. MIDIH gaat de operationele Digital Innovation Hubs die zich focussen op CPS en IoT verbinden in een pan-Europees newerk dat in staat is om beter aan de behoeften van de Europese markt tegemoet te komen, in het bijzonder SMEs.

