Lebara werkt samen met WorldRemit om geldtransferservice in Nederlan..

Lebara werkt samen met WorldRemit om geldtransferservice in Nederland te starten

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)-- 20180410 --

Lebara en WorldRemit, twee toonaangevende merken die internationale ingezetenen bedienen, zijn een strategisch partnerschap aangegaan waardoor WorldRemit de exclusieve wereldwijde geldtransferpartner van Lebara wordt, inclusief in Nederland.

Met deze overeenkomst kunnen meer dan 3 miljoen Lebara Mobile- en Lebara Money-gebruikers de digitale geldtransferservice van WorldRemit naadloos gebruiken, direct vanuit de app en website van Lebara. Dit ondersteunt het plan van WorldRemit om tot 2020 10 miljoen klanten te bedienen die verbonden zijn met opkomende markten.

Lebara-klanten in Nederland en ook in het VK, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Denemarken zullen profiteren van het uitgebreide uitbetalingsnetwerk van WorldRemit in meer dan 145 landen. Dit biedt een handiger en goedkoper alternatief voor de 90% van de migranten die nog steeds geld verzenden via offline routes.

Als onderdeel van de overeenkomst profiteert WorldRemit ook van co-branding in alle winkels van Lebara en advertenties in Lebara Mobile simpacks die in 260.000 winkels in heel West-Europa worden verkocht.

Ismail Ahmed, oprichter en CEO van WorldRemit, verklaart: “We zijn zeer verheugd over de samenwerking met een van 's werelds belangrijkste MVNO-merken gericht op internationale ingezetenen in Europa, waardoor hun gebruikers toegang krijgen tot onze mobile-first service. Met meer dan 260.000 verkooppunten is de zichtbaarheid en merkbekendheid van Lebara een aanvulling op de sterke digitale mogelijkheden van WorldRemit. Deze samenwerking zal miljoenen nieuwe klanten kennis laten maken met onze veilige, snelle en goedkope overmakingsservice.

"WorldRemit werkt al samen met telecommunicatiepartners aan de ontvangstzijde, maar dit is ons eerste strategische partnerschap met een mobiele operator aan de zendzijde. Wij verheugen ons op het versterken van onze leidende positie in de markt met net zulke ambitieuze samenwerkingsverbanden in de toekomst. "

Graeme Oxby, CEO van Lebara Group, voegt hieraan toe: “Dit initiatief beantwoordt aan de groeiende behoefte van ons gewaardeerde klantenbestand. Veel van Lebara's klanten sturen geld naar familie en vrienden en het doet ons genoegen om samen te kunnen werken met WorldRemit om een eenvoudig te gebruiken en zeer kostenbesparende service aan te bieden."

"Lebara Mobile's leidende positie in de groeiende markt voor internationale ingezetenen in Europa, in combinatie met een toename van smartphonegebruikers, creëert een ideaal platform voor het lanceren van nieuwe en opwindende diensten via partnerschappen. Onze partners krijgen een unieke toegang tot een klantenbestand dat maar weinig andere mobiele bedrijven kunnen evenaren."

WorldRemit verzorgt een groeiend aandeel van de migrantenmarkt voor geldtransacties van $ 600 miljard - beter bekend als 'remittances' (afdrachten). Bekend om haar mobile-first benadering, gaat eenderde van haar transacties naar mobiele geldrekeningen; momenteel verwerkt het bedrijf wereldwijd 74% van de internationale geldoverschrijvingen naar mobiele geldrekeningen.

Met het digitale model van WorldRemit kunnen klanten hun transacties in slechts enkele tikken op een smartphone voltooien. WorldRemit-klanten voeren elke maand meer dan 1 miljoen transacties uit met behulp van de app of website.

Ga naar https://www.worldremit.com voor meer informatie over hoe Lebara-klanten in Nederland geld kunnen verzenden met WorldRemit.

WorldRemit werd bij deze transactie geadviseerd door William Blair als financieel adviseur.

OVER WORLDREMIT

WorldRemit verandert de manier waarop mensen geld sturen.

Het is gemakkelijk: open gewoon de app of ga naar de website - geen bemiddelaars meer.

• Overboekingen naar de meeste landen zijn direct: stuur geld als een expresbericht.

• Meer manieren om te ontvangen (mobiel geld, bankoverschrijving, geldopname).

• Beschikbaar in meer dan 50 landen en meer dan 145 bestemmingen.

• Ondersteund door Leapfrog en Accel Partners en TCV - investeerders in Facebook, Spotify, Netflix en Slack.

Het wereldwijde hoofdkantoor van WorldRemit bevindt zich in Londen, VK, met kantoren in de Verenigde Staten, Canada, Zuid-Afrika, Maleisië, Singapore, de Filippijnen, Japan, Hong Kong, Australië en Nieuw-Zeeland.

OVER LEBARA

Lebara is een toonaangevende Europese mobiele telecomoperator die het leven van de gemeenschappen van buitenlandse ingezeten verbetert door goedkope mobiele producten en diensten van hoge kwaliteit aan te bieden. Lebara biedt prepaid mobiele SIM-kaarten en aanverwante producten en diensten die zijn aangepast om de internationale gemeenschappen in 6 Europese landen te bedienen: het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Spanje en Denemarken. Klanten erkennen Lebara omdat het bedrijf betrouwbaar, eerlijk en eenvoudig is en grote waarde biedt.

