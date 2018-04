Saudi-Arabië lanceert 12 regelgevingshervormingen voor bedrijfsregis..

Saudi-Arabië lanceert 12 regelgevingshervormingen voor bedrijfsregistratie in één dag

RIYADH, Saudi Arabia--(BUSINESS WIRE)-- 20180410 --

Als onderdeel van het doel van de overheid om van Saudi-Arabië een bedrijfsvriendelijker land te maken, is er een nieuw initiatief gelanceerd om bedrijven binnen een dag te laten registreren. De twaalf hervormingsinitiatieven zijn gericht op het moderniseren van het proces van administratieve procedures om zowel investeerders en ondernemers binnen één dag een bedrijf kunnen starten.

Het ministerie van handel en investeringen heeft aangekondigd dat de hervormingsinitiatieven binnen het kader vallen van de voortdurende modernisering en de verbetering van de handelsdiensten, door re-engineering van processen en geïntegreerde elektronische systemen. De nieuwe veranderingen zijn geïmplementeerd om het proces van het registreren van bedrijven via een online systeem makkelijker te maken.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180410005698/nl/