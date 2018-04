Allegro verwerft Financial Engineering Associates

Allegro Development Corp., een wereldleider op het gebied van commoditeitenhandel en risicobeheer (CTRM) solutions, heeft vandaag Financial Engineering Associates, Inc. (FEA) overgenomen, een leidende aanbieder van risicoanalysesoftware voor handelaren, risicomanagers, en kwantitatieve analisten in de commoditeitensector.

FEA is opgericht in 1990 en biedt klanten oplossingen voor wereldwijde commoditeitenhandel en kwantitatieve analyse die leiden tot betere portfolioprijzen, valuatie, beslissingsondersteuning, risicobeheer en fysieke asset optimalisatie.

FEA's producten omvatten duizenden verschillende instrumenten en assets, die klanten in staat stellen om hun enterpriseportfolio's over de gehele breedte te modelleren. Naast een volledig pakket van uitgebreide analysetools, heeft FEA analystische ondersteuning van wereldklasse aangeboden door ervaren PhD professionals in de sector.

Allegro's overname van FEA zal voordelen opleveren voor klanten, medewerkers, en partners van beide organisaties. FEA's analytische oplossingen voor handel en portfolio passen natuurlijk en strategisch bij Allegro's distributiekanalen, investeringsstrategie, en uitbreidbare CTRM software suite.

Paul Hastings LLP was juridisch adviseur voor Allegro Development Corp.

Frank Brienzi, CEO, Allegro

“Allegro is heel enthousiast om de overname van FEA bekend te maken. We zien ernaar uit om huidige en toekomstige Allegro en FEA cliënten de vruchten te zien plukken van deze overname terwijl Allegro investeert in de geavanceerde oplossingen en gespecialiseerde domeinexpertise van het bedrijf.”

Frank Cummings, algemeen manager, Analytics, FEA

“FEA is blij om zich aan te sluiten bij het Allegro team en te zijn overgenomen door een bedrijf dat uitstekende oplossingen biedt. Allegro zal niet alleen onze distributiekanalen uitbreiden en ons bedrijf verder ontwikkelen, maar zal ook samenwerken met het FEA-team om een sterkere gecombineerde oplossing op de markt te zetten.”

Over Allegro

Allegro is een wereldleider op het gebied van software voor commoditeitenbeheer voor bedrijven die commoditeiten kopen, verkopen, produceren of consumeren. Meer dan 30 jaar lang heeft Allegro positiezichtbaarheid, risicomanagement, uitgebreide controle en regulatieve naleving geleverd door een voorwaarts compatibele architectuur van de volgende generatie die is ontworpen voor uw bedrijf. Gevestigd in Dallas, Texas, en met kantoren in Calgary, Dubai, Houston, Jakarta, Londen, Singapore en Zürich, naast een globaal netwerk van partners. Bezoek Allegro’s website onder http://www.allegrodev.com.

