ABN AMRO Participaties investeert in Merlin Technology

MAARSSEN, 20180411 --De doelstelling van deze deelname is de groei van Merlin Technology te versnellen, onder meer door te investeren in innovatieve betaaloplossingen en het internationale netwerk verder uit te breiden.Merlin Technology is een innovatief en snelgroeiend technologiebedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het aanbieden van hybride (cash en non cash) oplossingen voor betalen. Middels het label Lincsafe zet het bedrijf Intelligente kluizen (smartsafes) in de markt; deze volledig “in huis” ontwikkelde en geproduceerde oplossing, die nauw aansluit op de systemen van de waardetransporteur, maakt het mogelijk om het geld dat een ondernemer in de (intelligente) kluis deponeert, direct op diens rekening bij te schrijven. In Nederland is Lincsafe marktleider. Daarnaast beschikt de groep over het label Cashtester dat in een 20-tal landen actief is op het gebied van telmachines en vals-geld-detectie.De betaaloplossingen van Merlin Technology zijn veelal te vinden in het B2C segment zoals petrol, retail, casino’s, banken en overheid. Ook in deze maatwerk oplossingen is Merlin in Nederland marktleider en in het buitenland is een groeiend aantal retail-ketens inmiddels klant.Ron van Veenendaal, oprichter van Merlin Technology, zegt: “ik ben zeer verheugd met de investering van ABN AMRO Participaties. Na de robuuste groei van de onderneming met name in de laatste 3 jaren, voelt dit als het juiste moment om deze strategische stap te zetten om onze plek in de wereld van betaaloplossingen te versterken en de volgende internationale stappen te zetten. ABN AMRO Participaties onderkent de unieke positie van ons bedrijf en zal, met haar jarenlange ervaring en uitgebreide netwerk, ons in staat stellen om ook internationaal een leidende positie te verwerven.”Arne Hamers van ABN AMRO Participaties: “We zien een toenemende behoefte aan maatwerk betaaloplossingen. De branche verandert snel en de betaalindustrie is een zeer dynamische omgeving. Door de wijzigingen in betaalgedrag bij consumenten is maatwerk (combinatie van cash, elektronisch en online) steeds vaker een eis voor de ondernemers en met Merlin kunnen wij hen bijstaan om de transitie te maken. We zijn ervan overtuigd dat de klanten zullen profiteren van deze investering en wij zijn vastbesloten de leidende rol van Merlin Technology verder uit te bouwen.”

