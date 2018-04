Amsterdam derde op internationale mobiliteitsindex Arthur D. Little

In de derde editie van zijn studie naar de Toekomst van Mobiliteit (Future of Mobility study) en bijgewerkte Stedelijke mobiliteit (Urban Mobility) Index beoordeelt Arthur D. Little 100 mobiliteitssystemen wereldwijd

Vandaag heeft Arthur D. Little de derde editie van zijn studie naar de Toekomst van de Mobiliteit uitgegeven, inclusief een bijgewerkte versie van de Stedelijke mobiliteitsindex, die 100 steden internationaal rangschikt op basis van volwassenheid, innovatie en prestaties op gebied van hun stedelijke mobiliteitssystemen. De studie, “The Future of Mobility 3.0 – Reinventing mobility in the era of disruption and creativity” (De toekomst van Mobiliteit 3.0 – Het opnieuw uitvinden van mobiliteit in een tijdperk van verstoring en creativiteit), werd gelanceerd op de bijeenkomst van UITP Asia-Pacific in Taipei.

Uit de Stedelijke mobiliteitsindex bleek dat de meeste geanalyseerde steden nog steeds een groot verbeteringspotentieel hadden om toekomstige mobiliteitsproblemen aan te kunnen, met een gemiddelde score van 42,3 uit een mogelijk score van 100 punten. Singapore score het hoogst (59,3 punten), daarna kwamen Stockholm (57,1), Amsterdam (56,7), Kopenhagen (54,6) en Hong Kong (54,2). Slechts 10 steden scoorden meer dan 50 punten, waarvan er acht Europees waren en twee uit Azië.

“Meer dan ooit tevoren is de hervorming van mobiliteitssystemen één van de belangrijkste uitdagingen in de wereld van vandaag,” zei François-Joseph Van Audenhove, Partner bij Arthur D. Little en hoofd van de Future of Mobility Lab. “Om op korte termijn competitief te blijven en om relevant te blijven op lange termijn, moeten aanbieders van mobiliteitsoplossingen anticiperen op nieuwe trends, zij moeten hun aanbod innoveren en zichzelf onderscheiden. Om dit te bereiken, moeten ze deelnemen aan meer uitgebreide ecosystemen en een transformatie ondergaan.”

Met de steun van zijn partner, de Internationale Unie voor Openbaar Vervoer (UITP), heeft Arthur D. Little 12 strategische vereisten uiteengezet voor aanbieders van mobiliteitsoplossingen die de aanbieders moeten overwegen bij het bepalen van hun visies en strategieën als zij op de korte termijn concurrerend willen blijven en relevant op de lange termijn binnen de uitgebreide mobiliteitsecosystemen.

“Het moment dat het openbaar vervoer nieuwe kansen krijgt om te groeien en uit te breiden, is ook het moment waarop het wordt uitgedaagd door de opkomst van nieuwe actoren en technologieën die mogelijk gemaakt worden door de digitale economie,” merkte UITP Secretaris-Generaal Mohamed Mezghani op.“Arthur D. Little’s 3.0 studie in De toekomst van Mobiliteit, biedt nuttige referenties om de sector te ondersteunen bij het aanpakken van deze uitdagingen.”

