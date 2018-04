Andersen Tax begint in Kenia

Andersen Global maakt met trots het debuut van de naam Andersen in Kenia bekend nu Nexus Business Advisory Limited, een adviesbureau voor belastingen en ondernemen in Nairobi, een volledig lid wordt van Andersen Global. De lancering is een volgende stap in de strategische uitbreiding van Andersen over Afrika, waarbij Andersen Tax in Kenia de tweede Afrikaanse firma wordt die de naam Andersen gaat voeren. In Kenia wordt Andersen Tax geleid door managing partner Philip Muema.

“Ik waardeer de toegevoegde waarde van werken met gelijkgestemde partners over de hele wereld, en onze tijd met Andersen als zowel samenwerkend bedrijf en nu als lid heeft een gedeelde toewijding laten zien aan het leveren van optimale diensten. De lancering van de naam Andersen in Kenia is het begin van een nieuw tijdperk voor belastingdiensten in de Oost- en Centraal-Afrikaanse markt”, legt Philip uit. “Wij kijken vooruit naar de doorlopende samenwerking met de toegewijde professionals in de wereldwijde organisatie nu we blijven groeien en uitbreiden in de belangrijkste markten van Afrika.”

Wereldwijd bestuurder en Andersen Tax LLC CEO, Mark Vorsatz, benadrukt: “De lancering van de naam Andersen in Oost-Afrika is de volgende stap in de uitbreiding en versterking van het platform van Andersen in deze belangrijke markt. Het team in Kenia omarmt de basiswaarden van onze organisatie zoals rentmeesterschap, naadloze service en transparantie. Daarnaast is Philip een lid van het Andersen Global Advisory Council, waar we samenwerken om de ontwikkelende behoeften van onze wereldwijde organisatie te erkennen, dus ik heb een nauwe werkrelatie met hem en zeer veel vertrouwen in hem.”

Onder de naam Andersen Tax blijft het bedrijf belasting- en bedrijfsoplossingen bieden aan personen en bedrijven die werkzaam zijn in Oost-Afrika en daarbuiten, inclusief diensten rondom fusies en acquisities, due-diligencebeoordelingen, belastingadvies aan verkopers, verrekenprijzen, vennootschapsbelasting, btw, internationale belasting, grensoverschrijdende fiscale planning, belastinggeschillen en structurering van werknemersvergoedingen.

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke, aangesloten bedrijven met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het aangesloten Amerikaanse bedrijf Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 2500 professionals en heeft een aanwezigheid in meer dan 88 locaties via aangesloten kantoren en samenwerkende kantoren.

