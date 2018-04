L’eau stelt online technical producer aan

AMSTERDAM, 20180411 -- Patrick gaat zowel de ontwikkeling als de realisatie daarvan beheren. Hij werkt al sinds enkele jaren bij l’eau en studio DIN en heeft zich in die tijd ontwikkeld als de spin in het web bij digitale producties.L’eau is een reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding en bestaat inmiddels 20 jaar. Voor haar advisering maakt l’eau gebruik van de door haar ontwikkelde Barrière Methodiek®.L’eau werkt voor crossmediale klanten als SURFnet, Avans Hogeschool, Yarden, KWF Kankerbestrijding, Open Universiteit, Air Miles, SAZAS, Procornea en Leger des Heils.

