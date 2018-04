Conceptdenkers lossen wereldproblemen op tijdens innovatie-denkhotel

AMSTERDAM, 20180411 --Bedenker van ‘Het ei van Columbus’ innovatie-denkhotel, Monique Juffermans: “Bedrijven checken in met een probleem en checken uit met een innovatieve oplossing. Ze mogen alleen deelnemen als ze ook een wereldprobleem oplossen. Denk aan een bal voor kinderen in ontwikkelingslanden die geen elektriciteit hebben. Als ze voetballen laadt de bal op en aan het einde van de dag geeft hij licht om hun huiswerk mee te maken. Als je dan toch voetballen produceert, waarom dan niet meteen een wereldprobleem oplossen?! Tijdens het enige innovatie-denkhotel in Nederland worden zulke grensverleggende concepten bedacht.”Het gaat erom écht iets relevants toe te voegen aan de samenleving. Succesvolle bedrijven van de toekomst doen iets wat anderen niet doen. Ze koppelen hun DNA aan een megatrend, haken in op latente behoeften van doelgroepen en lossen een relevant maatschappelijk probleem op. Managementstrateeg Michael Porter geeft aan dat toekomstige bedrijven alleen nog maar winst zullen maken als ze hun groei koppelen aan het oplossen van een wereldprobleem.We gaan de ‘Bank van de Toekomst’ bedenken die niet meer investeert in fossiele brandstoffen, maar in plaats daarvan meehelpt het klimaatprobleem op te lossen. ‘Het Station van de Toekomst’ biedt reizigers niet alleen innovatieve mobiliteitsoplossingen, maar ook gas vervangende warmte voor thuis. Hollandse aardappelen kunnen straks wereldwijd hongersnood tegengaan, doordat ze resistent zijn tegen droogte en zout, dus zelfs in de woestijn kunnen groeien. En we laten zien hoe we 295 miljard euro in de zorgkosten kunnen besparen door niet te genezen maar te voorkomen.'Het ei van Columbus' is een boek, methode en denktank die organisaties laat innoveren en het oplossen van een business case gelijk koppelt aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Aan het eind van de dag gaan de organisaties met een grensverleggend innovatief concept naar huis en hebben ze gelijk een wereldprobleem opgelost. Meer informatie over het innovatie-denkhotel is te vinden op: www.heteivancolumbus.net

Noot voor redacties