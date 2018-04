Akkoord over commercialisatie van Humira (adalimumab) in Europa

Fujifilm Kyowa Kirin Biologics werkt samen met Mylan om Biosimilar van Humira® (adalimumab) te commercialiseren

TOKYO--(BUSINESS WIRE)-- 20180411 --

Fujifilm Kyowa Kirin Biologics Co., Ltd. heeft vandaag aangekondigd dat het bedrijf gaat samenwerken met Mylan NV (NASDAQ: MYL) voor de commercialisatie van FKB327, een biosimilar van Humira® (adalimumab), ontwikkeld door Fujifilm Kyowa Kirin Biologics . Het heeft een overeenkomst gesloten met Mylan voor een exclusief commercialiseringsrecht van FKB327 in Europa.

Humira is een TNF-α1-remmer die is gericht op de behandeling van meerdere chronische ontstekingsziekten. Het product is in Europa geïndiceerd voor de behandeling van reumatoïde artritis, juveniele idiopathische artritis, artritis psoriatica, spondylitis ankylopoetica, de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, plaque psoriasis, hidradenitis suppurativa en uveïtis. Humira is ’s werelds bestverkopende biologische medicatie en had volgens IQVIA een merkomzet van ongeveer $4,1 miljard in Europa voor de 12 maanden eindigend op 31 december 2017.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180411006003/nl/