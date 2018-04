Samenwerking PubMatic en Sizmek biedt adverteerders meer transparantie

PubMatic en Sizmek bieden agentschappen en adverteerders transparante toegang tot premium inventory

PubMatic, het op de uitgever gerichte sell-side platform (SSP), heeft vandaag een wereldwijd partnerschap voor de optimalisatie van het supply path optimization (SPO) aangekondigd met Sizmek, het grootste onafhankelijke advertentieplatform aan de koperszijde. Sizmek neemt nu PubMatic op in haar netwerk van geprefereerde publisher-platforms, waarmee de programmatische advertentie-uitgaven worden geconsolideerd om agentschappen en adverteerders een meer transparante toegang tot premium inventory te bieden, terwijl het financiële risico van frauduleus verkeer wordt geëlimineerd.

