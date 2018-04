QNB Group: Financiële resultaten eerste drie maanden 2018

QNB Group: Financiële resultaten voor de eerste drie maanden zijn afgesloten op 31 maart 2018

QNB Group, de grootste financiële instelling in het Midden-Oosten en Afrika (MEA), heeft vandaag de resultaten van de eerste drie maanden van 2018 bekendgemaakt.

Voor de eerste drie maanden van het jaar, eindigend op 31 maart, bedroeg de nettowinst 3,4 miljard QAR (0,9 miljard in USD), dat is 7% hoger dan vorig jaar. Het totale vermogen nam vanaf maart 2017 met 12% toe tot 834 miljard QAR (229 miljard in USD), het hoogste ooit voor de Group.

De belangrijke aanjager van de groei van de totale activa waren leningen en voorschotten die met 12% groeiden en daarmee 598 miljard QAR bereikten (164 miljard in USD). Ook was QNB Group succesvol in het aantrekken van financiering, wat resulteerde in een toename van de klantfinanciering met 12% tot 604 miljard QAR (166 miljard is USD). Dit maakt het voor de Group mogelijk om de verhouding tussen leningen en deposito’s op 99% te houden.

