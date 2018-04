Zes historische licentiemogelijkheden voor olie- en gas in Abu Dhabi

Abu Dhabi lanceert zes historische mogelijkheden voor olie- en gaslicenties

The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) heeft vandaag, als onderdeel van Abu Dhabi’s eerste block licensing-strategie ooit en namens de Supreme Petroleum Council (SPC), de details aangekondigd van de eerste ronde van zes geografische olie- en gasblokken die open zijn voor biedingen. Dit volgt op de aankondiging van vorige maand van Zijne Excellentie Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, de minister van staat van de Verenigde Arabische Emiraten en CEO van de ADNOC Group, die bekendmaakte dat Abu Dhabi zijn eerste concurrerende biedingsronde voor onderzoek en productie zou lanceren.

ADNOC Group CEO H.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber announces the launch of six historic oil and gas licensing opportunities in Abu Dhabi at a press conference at ADNOC Headquarters (Photo: AETOSWire)

De licentiestrategie vertegenwoordigt een belangrijke vooruitgang in de manier waarop Abu Dhabi nieuwe kansen ontsluit en de waarde van zijn koolwaterstofbronnen maximaliseert. Het komt ook overeen met ADNOC’s aanpak voor het uitbreiden van zijn strategische partnerschappen in alle sectoren van zijn activiteiten. Succesvolle bieders gaan overeenkomsten aan die exploratierechten verlenen en op voorwaarde dat gedefinieerde doelen worden bereikt in de verkenningsfase, de kans krijgen om zich te ontwikkelen en om eventuele ontdekkingen met ADNOC te produceren onder voorwaarden die in het biedpakket uiteen worden gezet.

