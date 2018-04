Alexion neemt Wilson Therapeutics over

Alexion Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: ALXN) en Wilson Therapeutics AB (publ) hebben vandaag aangekondigd dat Alexion een aanbevolen openbaar bod in contanten aan de aandeelhouders in Wilson Therapeutics heeft gedaan om alle uitstaande aandelen in Wilson Therapeutics door middel van een tenderaanbieding, via een 100%-dochteronderneming. Wilson Therapeutics is een biofarmaceutisch bedrijf, gevestigd in Stockholm, Zweden, dat nieuwe therapieën ontwikkelt voor patiënten met zeldzame koper-gemedieerde aandoeningen. Het product van Wilson Therapeutics, WTX101, bevindt zich in de derde fase-ontwikkeling als een behandeling voor de ziekte van Wilson, een zeldzame genetische aandoening met verwoestende lever- en neurologische gevolgen voor patiënten.

