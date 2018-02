Affiliateblogger Sessions wordt hét affiliate event van het jaar

AMSTERDAM, 20180212 --Affiliateblogger Sessions is een initiatief van Affiliateblogger.nl . Vanuit dit concept wordt affiliate marketing voor iedereen mogelijk gemaakt, en dit komt samen op dit evenement in Amsterdam. Van grote adverteerders, tot kleine publishers, van tools en agencies tot de welbekende affiliate netwerken, iedereen is aanwezig.De kick-off vindt plaats op de hoofdtribune, gevolgd door de keynote van Jelle Oskam. Vanuit zijn rol als Interim Global Affiliate Manager bij adidas vertelt hij over de toekomst van affiliate marketing en hoe hij hier vanuit adidas nu al op inspeelt. Na de keynote vinden op 2 podia sessies plaats, met experts vanuit onder andere Thuisbezorgd.nl, bol.com, Heineken en Greetz. Op de marktvloer vind je verscheidene kraampjes terug waar je meer informatie kunt krijgen en jouw vragen kunt stellen.Het compleet verzorgde evenement wordt mede mogelijk gemaakt door Contexify, Impact Radius en Affiliateblogger. Bezoekers kunnen rekenen op veel nieuwe inzichten en informatie, een luxe lunch en een gezellige borrel. Uiteraard krijgt iedereen een goodiebag mee naar huis.Om het evenement voor iedereen mogelijk te maken, kun je voor €149,- bij Affiliateblogger Sessions aanwezig zijn. Wil jij het evenement niet missen en wil je een collega meenemen? Van maandag 12 februari tot en met woensdag 14 februari krijg je jouw tweede ticket voor de helft van de prijs. Gebruik hiervoor de kortingscodeop de website van Affiliateblogger Sessions

Noot voor redacties