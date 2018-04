Aandelen-emissie voor behandeling ziekte van Charcot-Marie-Tooth

Pharnext zamelt succesvol 16 miljoen euro in door particuliere plaatsing

Pharnext SA (Paris:ALPHA) (FR0011191287 – ALPHA), een biofarmaceutisch bedrijf dat als eerste een nieuwe benadering heeft voor de ontwikkeling van een vernieuwende medicijnencombinatie dat gebaseerd is op genomische gegevens, heeft bekendgemaakt dat het een particuliere plaatsing van 16 miljoen euro heeft afgesloten.

De particuliere plaatsing heeft 725,513 aandelen met bijgevoegde garanties (“ABSA”) ondertekend door CB LUX, dat een bruto inkomen van 6.058 miljoen euro oplevert, en converteerbare obligaties (“CB”) voor een bruto semi-kapitaal van 10 miljoen euro ondertekend door de Chinese farmaceutische partner Tasly.

De opbrengsten van de particuliere plaatsing zal het Bedrijf voorzien van extra middelen om de strategie te bekostigen en door te groeien in het perspectief van de komende resultaten van de Fase 3 test van het meest geavanceerde PLEODRUG™, PXT3003, voor de behandeling van de ziekte van Charcot-Marie-Tooth type 1A.

